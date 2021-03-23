Ветераны калининградского пауэрлифтинга выиграли 12 наград чемпионата России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по классическому троеборью среди спортсменов старшего возраста. В турнире соперничали свыше 400 представителей 35 регионов России.

Среди спортсменов старшего возраста было 20 женщин из 14 субъектов страны. Калининградскую область успешно представили две спортсменки из Калининграда и одна из Советска. В их активе девять золотых, три серебряных награды и четыре рекорда Федерации паурэрлифтинга России.

Четыре рекорда среди спортсменок не старше 69 лет и весом до 63 килограммов установила Вера Охремчук из Советска. Она набрала в сумме трех упражнений 282,5 килограмма, в лучшей попытке присев со штангой массой 110 килограммов и пожав от груди спортивный снаряд весом 55 килограммов.

Ирина Петухова выступала в весовом дивизионе «до 84 килограммов» возрастной категории «50-59 лет», где суммировала в трех упражнениях 215 килограммов. Нина Ермошина завоевала золото в приседании со штангой, серебро в становой тяге, серебро в троеборье и бронзу абсолютного зачета среди всех спортсменок своего возраста.

Кроме того, в общекомандном зачете у калининградской команды золото и бронза. А на первенстве страны среди юношей и девушек абсолютной победительницей стала Арина Демидова из спортивной школы Мамоново, первенствовав как среди сверстниц весом до 57 килограммов, так и в общем зачете.