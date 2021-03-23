В Калининграде на площади Победы восстановят вафельную разметку

За зиму "вафельница" стерлась. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда в ближайшее время планирую начать восстановление дорожной разметки, которая стерлась за зиму. Об этом журналистам сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Ямочный ремонт, стертая разметка... Все понимаем! Но еще в пятницу у нас был снег… Мы уже посмотрели прогноз, понимаем, что можем приступать, - говорит сити-менеджер. - Будет восстановлена разметка вафельная, разметка пешеходных переходов, разметка полос движения.

По словам главы администрации города, внимание будет уделено и велосипедной разметке.

- Я гуляла по Верхнему озеру, там уже велоразметки нет. Аналогичная картина на Летнем озере. – заключила Елена Дятлова.