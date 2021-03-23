Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 5 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 9-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 5
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 1
Зеленоградский городской округ – 3
Черняховский городской округ - 2