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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 16:17

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 5 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 9-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 5

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 1

Зеленоградский городской округ – 3

Черняховский городской округ - 2