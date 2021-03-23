Пытавшегося украсть деньги из банкомата калининградца отправили на принудительное лечение

В Гвардейске суд отправил на принудительное лечение местного жителя, который совершил кражу с кладбища и пытался обокрасть банкомат. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Мужчина украл с кладбища два столба и сдал их в пункт приема цветного металла. Кроме этого, он пытался украсть деньги из банкомата, однако сработала сигнализация и он был вынужден скрыться с места преступления.

Злоумышленник страдал психическим расстройством, поэтому прокурор счел необходимым предложить суду применить принудительные меры медицинского характера. Суд согласился с позицией гособвинения и поместил мужчину на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию.