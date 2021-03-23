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Общество23 марта 2021 18:49

Райффайзенбанк: получить кредит до 2 миллионов рублей стало еще проще

Источник:kp.ru
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Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь без предоставления копии трудовой книжки можно получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. - Мы постоянно улучшаем наши скоринговые системы, чтобы клиенты могли просто получить деньги для решения самых разных задач, а не тратили время на сбор и предоставление разных документов, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.