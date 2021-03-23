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Общество23 марта 2021 20:17

Алиханов распорядился купить квартиру 100-летней пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны

На эти цели из резервного фонда выделено 1,6 млн рублей
Кирилл Алексеев
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Ветеран Великой Отечественной войны, 100-летняя Мария Павловна Ларионова уже много лет ютится в 30-метровой квартире в Полесске, которая не ремонтировалась с 1945 года. Вместе с ней живут 66-летний сын и внук. Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях, историей заинтересовалась прокуратура.

И вот появилась информация, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился выделить из резервного фонда более 1,6 млн рублей для покупки квартиры для ветерана. Согласно данным, которые приводятся на Портале правовой информации, непосредственно выделением средств будет заниматься министерство социальной политики Калининградской области.

Квартира должна быть приобретена в срок до 1 декабря 2021 года, хотя мы надеемся, что уже в День Победы ветеран отпразднует и новоселье.