Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия24 марта 2021 8:54

В Калининградской области заполыхали поля

В течение суток тушением палов сухой травы занимались более 100 пожарных
Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области установилась сухая погода, как следствие, начали гореть поля. За минувшие сутки пожарные 28 раз выезжали на тушение палов сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, во всех случаях реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Пострадавших нет.

- Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты, пожарно-спасательных частей в составе 108 человек и 26 единиц техники.

ЧП