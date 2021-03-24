В Калининградской области заполыхали поля

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области установилась сухая погода, как следствие, начали гореть поля. За минувшие сутки пожарные 28 раз выезжали на тушение палов сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, во всех случаях реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Пострадавших нет.

- Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты, пожарно-спасательных частей в составе 108 человек и 26 единиц техники.