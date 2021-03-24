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Общество24 марта 2021 9:10

В Калининграде начал работать первый в городе букмат

Он установлен возле библиотеки имени Маяковского
Кирилл Алексеев
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Фото: kiosksoft.ru

В калининградской библиотеке имени Маяковского начал работу первый в горле букмат - аппарат по возврату и выдаче книг, выполненный на базе системы управления почтоматами Smartix.

Как сообщается, теперь чтобы взять почитать книгу, не обязательно идти в библиотеку, достаточно воспользоваться букматом. Работает он круглосуточно. Первой книгой, которой "протестировали" работу аппарата стал бессмертный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

- Устройство установлено по заказу муниципалитета и с минимальными финансовыми вложениями автоматизирует процесс приема и выдачи литературы. Сотрудникам библиотеки больше не нужно постоянно находиться на рабочем месте - они могут раз в день или еще реже, в зависимости от спроса на услуги библиотеки, вносить или извлекать все заказанные и возвращенные книги, - сообщили в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения.