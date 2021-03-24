Танкер Балтфлота столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Танкер Балтийского флота «Кола» столкнулся в Суэцком канале с сухогрузом «Арк Ройял». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского флота.

«23 марта 2021 года в 8:03 (мск) морской сухогруз «Арк Роял», следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота «Кола», — сообщили в Балтфлоте.

Экипаж танкера не пострадал в результате инцидента и движение по плану. Разлива топлива нет.

«Танкер «Кола» в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода. Капитану судна «Арк Ройял», признавшему вину в нарушении правил судоходства, заявлен морской протест», - сообщили на флоте.