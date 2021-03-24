Алиханов: В течение недели в Калининград поступят 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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На страницу калининградского губернатора Антона Алиханова в Инстаграме посыпались сообщения от жителей области, которые не смогли привиться от коронавируса. У одних калининградцев срок вакцинации был перенесен на более позднее время, других и вовсе развернулись у ворот поликлиники. Причина - нехватка вакцины «Спутник V». «Из каждого утюга кричат, что необходимо прививаться, а по факту мы этого сделать не можем», - написал одни из недовольных.

Антон Алиханов обратил внимание на проблему своих подчиненных из министерства здравоохранения (они пока не ответили) и разъяснил ситуацию лично.

«Поставки вакцины зависят не от региональных властей, был перерыв в поставках. Сейчас они возобновлены. Позавчера пришли 1700 (доз вакцины «Спутник V») , ожидаем еще 20 000 в течение недели", - написал губернатор.

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В конце минувшей неделе поступили сообщения от калининградцев, записанных на вакцинацию. Они сообщили "Комсомолке", что им звонили из поликлиник, сообщая, что время вакцинации, назначенное на конец марта, переносится на более позднее время. Причина - отсутствие вакцины. При этом недавно в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции заявили, что до конца марта в Калининград должно поступить около 23 тысяч доз вакцины "Спутник V" (подробности).