В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

В Калининграде в среду, 24 марта, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Тельмана 30, 31, 32, 34-34а, 35, 40, 42, 44, 48, 48а, 36-36а, 52

До 18 часов от электричества отключены дома по Литовскому валу 1, 2, 5, 9, пл. Василевского 2, ул. Пионерская 61 ,61в, 61д, ул. 9 Апреля 88а, 98, 102-104, 100-104; дома по Московскому проспекту 184, 186а, ул. Ялтинская 63, 65, 65а-г, 67,70, 73, 75, 77-79, 83, 83а,84, 85-85а, 89, 91-91а, 93-95, 72, 86а, 86б, 86;

С 13.00 до 18.00 от энергоснабжения будут отключены дома по ул. Дунайская 4, 6-16, 14-16,50-52, ул. Чекистов 50-56;

С 10.00 до 15.00 без холодной воды останутся дома по Московскому проспекту 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Фрунзе 75, Советский проспекту, 125

C 9.00 до 18.00 из-за работ на электросетях холодная вода будет подаваться с пониженным давлением в дома 98, 100-104 по ул. 9 Апреля.