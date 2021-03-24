На важнейший матч «Балтика» - «Оренбург» болельщики смогут добраться на шаттлах

. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 24 марта, калининградская «Балтика» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Игра важна в борьбе за место в зоне переходных матчей.

Шаттлы для болельщиков будут отправляться на стадион с 18:10. Игра начнется в 19:30. Билеты можно приобрести в кассах стадиона до конца первого тайма.

В пресс-службе балтийцев отметили, что для посещения стадиона при себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты: маску и перчатки. Маски будут продаваться в кассах у стадиона, на входе маски бесплатно выдаваться не будут.

Сейчас «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 55 очков. «Оренбург» с 64-ю очками идет третьим. В случае победы калининградская команда имеет возможность выйти на четвертое место, которое дает право участвовать в переходных матчах за выход в Премьер-лигу.