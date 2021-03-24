В Советске вора придавило металлическим забором, который он пытался украсть

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Советске сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих мужчин, которые пытались украсть строительный забор. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Искры. Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания заметил мужчин, которые снимали забор, ограждающий территорию строительной площадки.

«Заметив патрульный автомобиль, мужчины попытались скрыться, но металлический лист ограждения упал на одного из них. Сотрудник вневедомственной охраны помог выбраться пострадавшему из ловушки. От медицинской помощи молодой человек отказался. Второму подозреваемому скрыться так же не удалось. Два брата 1989 и 1991 года рождения, проживающие на соседней улице, были задержаны. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа», - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.