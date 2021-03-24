В Калининграде начала рушиться старинная стена возле Королевского замка

Стена уже разрушается.
Фото: Александр КАТЕРУША
В центре Калининграда начала рушиться старинная стена, расположенная у раскопа подвалов Королевского замка. Речь идет южной стене террасы Кенигсбергского замка – из нее выпадают огромные камни.
Выпавшие камни лежат на земле.
Фото: Александр КАТЕРУША
Стену откопали и очистили к Чемпионату мира по футболу-2018. В этой стене расположена ниша под фонтан и скульптуру Фридриха Вильгельма I.
Стоит отметить, что вся территория у Дома Советов (включая новую платановую аллею) выглядит неухоженной, загаженной и замусоренной. Информационный стенд покосился.
Так это место выглядело до войны.
Фото: bildarchiv-ostpreussen.de
При этом и стенд, и стена, и смотровая площадка с подвалами замка являются точками притяжения для туристов, которые приходят туда ежедневно.