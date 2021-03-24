3 школьника, 14 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 38 случаев ОРВИ, 1 случай пневмонии и один бессимптомный случай.

Среди заболевших:

-14 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника образовательных организаций;

- 2 работника предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник д/с (Детский сад 7 Гурьевский ГО);

- 3 учащихся школ (Школы 56, 39 Калининград, Свободненская Школа Черняховского ГО);

- студент РАНХиГС;

- 8 неработающих.

Всего в области с начала пандемии выявлено 29916 случаев заболевания.