3 школьника, 14 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 38 случаев ОРВИ, 1 случай пневмонии и один бессимптомный случай.
Среди заболевших:
-14 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника образовательных организаций;
- 2 работника предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник банка;
- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- воспитанник д/с (Детский сад 7 Гурьевский ГО);
- 3 учащихся школ (Школы 56, 39 Калининград, Свободненская Школа Черняховского ГО);
- студент РАНХиГС;
- 8 неработающих.
Всего в области с начала пандемии выявлено 29916 случаев заболевания.