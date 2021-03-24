В парке «Юность» в Калининграде ребенок упал с качелей, СК проводит проверку

. Фото: Александр Подгорчук

Следственный комитет проводит доследственную проверку после публикаций в СМИ о травмировании 10-летней девочки в парке «Юность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Клопс», девочка получила травмы в результате обрыва цепи качели. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также изъяли документацию.

«В ходе проверки самым тщательным образом будет проанализирована изложенная в СМИ информация, будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана надлежащая правовая оценка на предмет соответствия установленных качелей требованиям безопасности жизни и здоровья», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.