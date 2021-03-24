Впервые в истории склад Калининградского янтарного комбината опустел на 70%

. Фото: Игорь Зарембо

Весь плановый объем добычи янтаря на текущий год законтрактован еще в 2020-м. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

- В 2020 году у нас был уже законтрактован объем янтаря-сырца, практически равный плановому объему добычи на текущий год. Такого в истории комбината еще не было, чтобы мы договорились о продаже фактически годового объема до начала сезона добычи. Речь идет о том, что на бирже мы уже сегодня продаем янтарь, который только будет добыт в новом сезоне, - сказал Зацепин.

Он добавил, что склад комбината в настоящее время опустел на 70%.

- Мне даже прислали фотографии с пустыми полками. А ведь еще недавно мы были вынуждены построить несколько складов для хранения янтаря, который было трудно продать, особенно мелких фракций, - сказал гендиректор предприятия, добавив, что в этом сезоне резко вырос спрос на янтарь мелких фракций, чего раньше не наблюдалось.

По словам Михаила Зацепина, в 2021 году комбинат должен добыть 500 тонн янтаря, выручка предприятия должна составить 3,1 млрд рублей, чистая прибыль - 1 миллиард.