Эксперты: свыше 75% россиян предрекают победу на выборах в Госдуму «Единой России»

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Рейтинг партии «Единая Россия» у избирателей двукратно превышает показатели КПРФ. Об этом в процессе круглого стола в честь предстоящих выборов в Государственной думе рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

По его словам, электоральный потолок у партии является достаточно высоким, пишет Nashgorod.

- По ответам на вопрос «допускаете или исключаете для себя голосование за «Единую Россию» мы можем отметить, что 54% это допустили, - сказал он.

За позицию Потуремского высказался и председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Данные фонда свидетельствуют о том, что члены партии стоят во главе «высшей лиги» партийной системы РФ, и на данный момент именно они отличаются наилучшими позициями.

- Это и последние два единых дня голосования, когда у партии получилось повысить результаты, каждый раз она получала большинство. Это касается и качества политической инфраструктуры, и нахождения в органах власти, начиная от федерального и заканчивая региональным и муниципальным уровнями. И, без сомнений, линейкой политиков, «скамейкой запасных» относительно кадров.

Широкая вовлеченность в процедуру предварительного голосования и новым шагом в партийные списки лидеров общественного мнения из движения волонтеров. Эти все моменты, как мы считаем, выступают прекрасными предпосылками для удачного выступления, - подчеркнул Костин.

Кроме этого, он рассказал, что реальный результат, в соответствии с оценками, будет находиться в границах 42-47%.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, в свою очередь, считает для партии ЕР преимуществом привлечение волонтеров к предварительному голосованию. Это касается в том числе праймериз с движением «Мы вместе». Еще он заметил, что дополнительные шансы и плюсы для «Единой России» – это все усиливающееся давление извне на страну, что, как правило, способствует росту патриотизма.

Как пишет сайт ER.ru, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также считает, что у партии имеются все шансы на «взятие конституционного большинства».

- Говоря о предстоящих выборах в Госдуму, многие задаются вопросами: сможет ли на этот раз какая-нибудь политическая сила составить конкуренцию «Единой России», имеющей в своем распоряжении ресурсы, позволяющие одерживать победу за победой над конкурентами? Существует ли в стране какая-то организованная и структурированная и в то же время неподконтрольная властям сила, которая может стать формальным участником избирательной кампании?

Ответ отрицательный. Партии системной оппозиции модернизируют свой имидж, но избирателей трудно провести. Поэтому эти партии могут претендовать только на дополнительные голоса граждан, недовольных пенсионной реформой или ухудшением экономического состояния вследствие пандемии.

Невозможно голосовать за оппозиционеров, во весь голос призывающих обложить Россию экономическими санкциями, ведущими к снижению жизненного уровня россиян. В результате выбор у избирателя прост: голосовать по указке политических сил, имеющих целью разрушение страны (умное голосование) или голосовать за существующую систему власти, имеющую недостатки, но обеспечивающую неуклонное развитие России, - отметил калининградский политолог Анатолий Ромашко.