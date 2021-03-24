Калининградец получил 60 часов обязательных работ за отказ оплатить штрафы

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Жителя Багратионовского района осудили за неуплату штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Мужчина должен был оплатить три административных штрафа на общую сумму 17 тысяч рублей. В установленный срок он не погасил задолженность, тем самым лишь усугубив ситуацию.

Его доставили в мировой суд и судья обязал должника отработать 20 часов за каждый протокол — всего 60 часов. При этом обязанность оплаты административных штрафов в размере 17 тысяч рублей осталась.

Кроме того, за неисполнение требования в срок для добровольной оплаты, с должника будет взыскан исполнительский сбор 3 тысячи рублей.