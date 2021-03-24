Как будет выглядеть новый мост между бывшей биржей и островом Канта в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

В четверг на заседании архитектурно-градостроительного совета Калининграда обсудят концепцию пешеходного моста, который построят между Музеем изобразительных искусств (здание бывшей биржи Кёнигсберга) и островом Канта. Мост должен связать две части т.н. Музейного квартала. Пока эскиз моста выглядит довольно незамысловато, и, вероятно, проект будет доработан.

Кроме этого, на архитектурно-градостроительном совете должны обсудить проекты многоквартирных жилых домов в двух районах Калининграда и в Зеленоградске. Кроме того, эксперты планируют внести изменения в параметры культурно-досугового центра "Музей русской живописи". Это здание в настоящее время возводится в рамках второй очереди комплекса Рыбная деревня.