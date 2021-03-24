Клиенты iiko могут подключить СБП в Райффайзенбанке

Кафе и рестораны, работающие с iiko (система автоматизации кафе и ресторанов), теперь могут принимать платежи по QR-кодам через Райффайзенбанк. Сервис доступен на стандартном тарифе с эквайрингом и позволяет быстро начать прием платежей через СБП.

Теперь у клиента будет три способа оплатить заказ – наличными, картой или с помощью QR-кода, который будет доступен сразу на чеке. При выборе QR-кода как способа платежа, клиент может совершить покупку без помощи официанта или кассира – достаточно отсканировать код и следовать инструкциям мобильного приложения своего банка. При этом заказ будет закрыт сразу, и дополнительное участие официанта не потребуется.

- Причем платежей через СБП для кафе или ресторана – это способ сэкономить деньги и время на обработку каждого заказа. Скорость и упрощение коммуникации с клиентом улучшают сервис, а прием платежей через СБП обойдется в пять раз дешевле эквайринга, - подчеркнул Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.

- Платеж по QR-коду производится мгновенно, зачисляется на счет предприятия сразу и комиссия всего 0.4-0.7%. Это очень выгодно для рестораторов, и мы рады, что вместе с Раффайзенбанком можем представить нашим клиентам очередное полезное решение-, - отметил Роман Аврамов, генеральный директор iiko.