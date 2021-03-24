Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 15 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Балтийский городской округ – 4

Озерский городской округ – 1

Нестеровский городской округ -1

Пионерский городской округ - 2

Гвардейский городской округ – 3

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 1

Правдинский городской округ - 2

Светловский городской округ – 2

Гусевский городской округ - 1

Светлогорский городской округ – 1

Черняховский городской округ –2

Неманский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 1