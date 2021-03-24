Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 40 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 15 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Балтийский городской округ – 4
Озерский городской округ – 1
Нестеровский городской округ -1
Пионерский городской округ - 2
Гвардейский городской округ – 3
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 1
Правдинский городской округ - 2
Светловский городской округ – 2
Гусевский городской округ - 1
Светлогорский городской округ – 1
Черняховский городской округ –2
Неманский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 1