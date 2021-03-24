СК проводит проверку по факту гибели девушки, упавшей с эстакадного моста в Калининграде

Фото, сделанное очевидцами сразу после падения. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области проводит проверку по факту гибели девушки в центре Калининграда. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе управления. Детали происшествия пока не разглашаются.

Трагедия произошла во вторник вечером. Девушка в красной куртке упала с эстакадного моста на проезжую часть. Двигавшийся по Московскому проспекту автомобиль успел затормозить, однако калининградка получила очень серьезные травмы при падении. На место прибыли полицейские и медики. В карете скорой помощи девушку доставили в БСМП на улице Александра Невского. К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом - девушка скончалась.

По версии, которая озвучивалась очевидцами происшествия в социальных сетях, молодая калининградка пыталась сделать селфи, однако не удержалась и упала с моста.