В Калининград до конца недели привезут еще 7,5 тысячи доз вакцины от COVID-19

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В Калининградскую область продолжает поступать вакцина «Спутник V». Как сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов, уже поступило 1700 доз, ждут еще 7500 доз.

- 1700 вакцин поступило. Но этот объем, конечно, не является для нас чем-либо значимым. До конца этой недели к 1700, прибавится еще 7500. Это менее двух дней работы для нашей системы здравоохранения, которая полностью готова к вакцинации, - говорит Антон Алиханов. - Больше 4 тысяч вакцинаций в день мы готовы осуществлять сейчас на тех мощностях, которые уже развернуты во всех муниципальных образованиях региона. Сейчас все зависит от поставок вакцины.

По словам губернатора, в Калининград должны привезти еще 20 тысяч доз.

- Мы ждем, нам обещали еще в течение недели-полутора еще 20 тысяч. Наше желание – выйти на объем поставок в 25-30 тысяч еженедельно. Тогда мы сможем выполнить задачу, которую поставил президент. Региональные власти со своей стороны все необходимое для подготовки и самой вакцинации, сделали, - сказал глава региона.