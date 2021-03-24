В Калининграде снимут свадебную комедию с Кристиной Асмус в главной роли

Кристина Асмус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде стартуют съемки полнометражной комедии «Хочу замуж». Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВКонтакте», в главных ролях выступит сербский актер Милош Бикович («Лед», «Балканский рубеж») и Кристина Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»).

- В ближайшее время будет объявлен набор людей на разные роли. Будет очень много интересных, динамичных, массовых сцен, - сообщили организаторы.

Где именно пройдут съемки комедии, пока неизвестно.