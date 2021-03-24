Из Индии и Вьетнама: На учебу в БФУ вернулись 37 студентов, проживающих за рубежом

Студенты возвращаются, а масочный режим в Калининградской области все еще действует! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные студенты БФУ из стран с благополучной эпидемиологической ситуацией возвращаются в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба университета.

- В марте на учебу в БФУ имени Канта смогли вернуться 37 человек из Индии, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама и других стран (всего с начала года 44 человека), - рассказали в университете. - На своей родине находятся еще более 400 наших иностранных студентов в ожидании открытия границ.

Проректор по международной деятельности и стратегическим коммуникациям БФУ Ольга Ким отметила, что вуз «по-семейному встречает ребят».

- Мы очень ждем возвращения студентов, - заявила Ольга Ким. - На время учебы здесь их дом. И мы по-семейному встречаем ребят: консультируем, помогаем с решением всех организационных вопросов, при этом строго соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Именно в марте студенты активно стали возвращаться небольшими группами. В том числе и потому, что нормализовались цены на авиабилеты.