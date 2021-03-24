«Ростелеком» стал партнером калининградского футбольного клуба «Балтика»

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Соответствующее соглашение подписали директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов и генеральный директор АО «Футбольный клуб “Балтика”» Тажутдин Качукаев.

Компания уже обеспечивает проведение трансляций домашних матчей на стадионе «Калининград», предоставляя клубу высокоскоростной канал передачи данных. Болельщики, которые не имеют возможности прийти на стадион, сегодня могут оперативно получать информацию и смотреть футбол на экранах телевизоров в высоком разрешении и без задержек.

- Футбольный клуб “Балтика” рад сотрудничать с одним из телеком-лидеров страны — компанией “Ростелеком”, - рассказала Елена Полейко, заместитель генерального директора ФК «Балтика». -

Для нас очень важна оперативность в подаче информации. Благодаря качественному интернету, всё самое важное, происходящее на арене, теперь моментально доходит до болельщиков. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с “Ростелекомом” и продуктивную совместную работу.

- Наша компания обладает развитой телекоммуникационной инфраструктурой на территории Калининградской области, благодаря чему при запросе специалисты “Ростелекома” могут быстро организовать подключение клиента – прокомментировал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком».

- С калининградской спортивной сферой мы сотрудничаем уже много лет, сегодня сложно представить соревнования без интернет-трансляций и зон Wi-Fi, независимо от уровня мероприятия. На стадионе “Калининград” к чемпионату мира по футболу “Ростелеком” создал самую современную сеть связи, поэтому у нас есть возможность обеспечить главный футбольный клуб региона любыми существующими на сегодняшний день цифровыми услугами и сервисами.