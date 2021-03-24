Строительство нового корпуса Детской областной больницы в Калининграде завершат в мае

. Фото: Александр КАТЕРУША

Строительство нового корпуса Детской областной больницы в Калининграде на улице Дмитрия Донского завершится к началу лета. Об этом журналистам в среду, 24 марта, сказал губернатор Антон Алиханов.

- Строители готовы закончить работы в мае-июне. Есть принципиальная договоренность с Минздравом России о том, что мы можем сдвинуть сроки федерального финансирования и, соответственно, регионального софинансирования, чтобы запустить объект уже в этом году, – сказал Антон Алиханов и отметил, что уже направил обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

- Надеемся, что он его поддержит, и в ближайшее время мы подпишем допсоглашение, - заключил губернатор.

Как рассказали в правительстве, в новом корпусе на 99 коек разместятся приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями, отделения сочетанной травмы, травматологии и ортопедии, хирургии; операционный блок на пять современных операционных; помещения реанимации и интенсивной терапии. Здание оборудуют тремя лифтами, оснастят новейшей аппаратурой.