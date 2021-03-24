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Общество24 марта 2021 16:57

«Просьба сохранять спокойствие»: ФСБ проведет учения в одном из городов области

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 25 февраля, в Калининградской области пройдет командно-штабное учение по пресечению террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В каком конкретно населенном пункте пройдут учения, не сообщается. Поэтому УФСБ просит граждан сохранять спокойствие и при необходимости оказывать содействие задействованным в учении лицам

В учениях будут задействованы силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН, Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти