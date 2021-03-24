В Калининграде приставы и полицейские разогнали нелегальных торговцев около Центрального рынка

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде в среду, 24 марта, судебные приставы, сотрудники полиции и городской администрации провели рейд по местам несанкционированной торговли в районе Центрального рынка. В ходе рейда они выявляли должников для применения к ним мер принудительного взыскания.

«Все граждане имеют задолженности от 15 до 130 тысяч рублей по штрафам за несанкционированную торговлю. Кроме этого одна из должниц не платит алименты на несовершеннолетнего ребенка, за что привлекалась к административной и уголовной ответственности. Ее долг по алиментным платежам составляет более 200 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе судебных приставов.

Товар, который приставы-исполнители обнаружили на прилавках, арестован, изъят и передан на ответственное хранение. У владельцев есть десять дней на то, чтобы оплатить задолженность. В противном случае он будет оценен и реализован.