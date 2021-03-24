В Калининградской области упала численность населения

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Население в Калининградской области в январе сократилось на 193 человека. Такие данные приводит Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Калининградской области, отметив при этом, что по состоянию на 1 февраля 2021 года предварительная численность постоянного населения составила 1 018 431 человек.

- Естественная убыль населения в январе 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 741 человека. При этом потери численности населения от естественной убыли не компенсированы миграционным приростом, - пояснили в ведомстве.

Так, в течение января число мигрантов уменьшилось на 628 человек, или на 10,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, миграционный прирост населения уменьшился на 422 человека, или на 35,3 процента.

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