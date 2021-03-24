Калининградские тяжелоатлеты завоевали восемь наград первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Белгородской области прошли национальные соревнования среди тяжелоатлетов двух возрастных категорий не старше 17 лет. В них приняли участие почти 500 представителей 55 регионов России.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, калининградская команда выиграла две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Статус победительницы первенства России 2020 года подтвердила мастер спорта Дарья Юдович из Пионерского. Она суммировала в дисциплинах «рывок» и «толчок» 165 килограммов с малым «золотом» и «серебром», что позволило первенствовать и в двоеборье среди девушек массой до 59 килограммов и не старше 17 лет. В этой же возрастной категории третьей среди девушек весом до 64 килограммов стала еще одна представительница Пионерского Анна Герман, суммарно подняв в «рывке» и «толчке» 158 килограммов.

Калининградец Семен Кисенко суммировал 163 килограмма, став третьим в двоеборье, вторым в «рывке» и вторым в «толчке» среди юношей не старше 15 лет и весом до 55 килограммов. Отметим, что с юношеских первенств страны три «большие» и пять «малых» наград калининградские штангисты еще не привозили.

Теперь наши спортсмены будут готовиться к вызовам в расположение сборной страны для тренировочных сборов к первенствам Европы и мира.