«Относитесь проще»: Родители калининградских школьников написали ЕГЭ по русскому языку

Родители признались, что перед экзаменом волновались. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня на базе лицея № 18 Калининграда родители нынешних старшеклассников испытали на себе процедуру сдачи ЕГЭ по русскому языку. О количестве участников не сообщается, зато на сайте регионального правительства приводятся слова ректора Калининградского областного института развития образования Лилии Зорькиной. В частности, она обратилась к взрослым «с просьбой относиться проще к сдаче экзамена и постараться передать эти ощущения детям, чтобы они не испытывали сильного стресса во время ЕГЭ».

- После процедуры педагоги разобрали с участниками допущенные ошибки, напомнили ряд правил и озвучили количество набранных баллов. Эксперт по проверке работ по русскому языку Жанна Сазанова сообщила, что никто не допустил фактических ошибок при выполнении работы, грамотность речи была на высоком уровне, - отмечается в сообщении.

- Родители смогли лично убедиться в том, что в сдаче ЕГЭ нет ничего страшного и волнительного, - отметила при посещении лицея № 18 министр образования Светлана Трусенева. - В экзаменационных пунктах вполне благоприятная атмосфера. Процедура прозрачна и объективна, все задания соответствуют школьной программе.

По данным регионального минобра, в этом году основной период единого государственного экзамена начинается с 31 мая.

- Наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали: обществознание, физика, биология, английский язык. Сдавать единый госэкзамен в этом году будут 5 142 человека. Это нынешние школьники и выпускники прошлых лет, - рассказала министр.