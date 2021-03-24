Морские пехотинцы Балтфлота улетают в Санкт-Петербург для подготовки к Параду Победы

Подготовка к Параду Победы продолжается. Фото: пресс-служба Балтфлота

Свыше 150 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота самолетами военно-транспортной авиации убывают в Санкт-Петербург для подготовки к участию в военном параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе Балтфлота.

Интересно, что подготовка к параду у морских пехотинцев началась еще зимой 2020 года.

- За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров, - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Каждый участник уже привит от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». А во время подготовки к параду военные медики морской пехоты будут контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий.

Сообщается, что 9 мая 2021 года в парадном строю по Дворцовой площади пройдут морские пехотинцы, прибывшие из Калининграда и представляющие Балтфлот.