В парке «Юность», где ребенок получил травмы после падения с качелей, работает прокуратура

В парке "Юность" работают сотрудники СК и областной прокуратуры. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратурой области организована проверка по факту причинения травмы ребенку в связи с падением с качели на игровой площадке в парке «Юность». Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности жизни и здоровья при эксплуатации детской игровой площадки и размещенного на ней оборудования, - отметили в прокуратуре.

Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что к делу подключились следователи СК.