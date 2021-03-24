Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2021 21:54

В парке «Юность», где ребенок получил травмы после падения с качелей, работает прокуратура

Областное ведомство подключилось к проверке безопасности игровой площадки
Надежда РЖЕВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

В парке "Юность" работают сотрудники СК и областной прокуратуры.

Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратурой области организована проверка по факту причинения травмы ребенку в связи с падением с качели на игровой площадке в парке «Юность». Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности жизни и здоровья при эксплуатации детской игровой площадки и размещенного на ней оборудования, - отметили в прокуратуре.

Если нарушения подтвердятся, прокуратура примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что к делу подключились следователи СК.