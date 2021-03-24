В Янтарном и Славске отмечен рост заболеваемости туберкулезом

Пройти флюорографию - простой и доступный способ профилактики туберкулеза. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области в 2021 году зарегистрировано 211 случаев туберкулеза, из них дети до 14 лет – 8 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в Калининградской области снизилась на 42,3% и составила 21,1 на 100 тысяч населения, - приводит данные ведомство.

В отчете отмечается также, что «в сравнении с 2019 годом рост заболеваемости отмечался в трех административных территориях: Светловском, Славском и Янтарном городских округах.

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями. Источниками туберкулезной инфекции являются больные люди, выделяющие во внешнюю среду микобактерии туберкулеза.

Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре.

ВАЖНО!

Где узнать про туберкулез в Калининграде?

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области организовало работу «горячей линии» по вопросам профилактики туберкулеза. Телефон - 8(4012) 53-63-85, звонить в четверг и пятницу - с 8.00 до 17.00.