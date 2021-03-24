«Жарю прошлогоднюю»: калининградские рыбаки с нетерпением ждут корюшку

На калининградских рынках уже можно купить корюшку. Цена - от 240 до 500 рублей за килограмм. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока федеральные СМИ сообщают о начале в Калининградской области промышленного лова корюшки, местные рыбаки в многочисленных пабликах и социальных сетях сегодня делятся менее радостными данными.

- Сегодня Мысовка (Славский городской округ. – Ред.), 2 штуки за 3 часа. Корюшки нет! Местные ловят ночью, но говорят что клев плохой (за ночь штук 20-30), - написал один рыбак. - Гвардейск. Толпа с «пауками» стоит, но на 10 подъемов одна рыбка. Ждем-с!!! – ответил второй.

- Головкино и Полесск - по корюшке полный ноль, - рассказал еще один любитель корюшки.

- Достал прошлогоднюю из холодильника, поджарил, - отшутился третий знаток поведения рыбы, намекнув на то, что рано ждете.

По данным сообщества «Рыба России», промышленный лов европейской корюшки полным ходом идет в бассейне Куршского залива.

- По прогнозам отраслевой науки, в ходе промыслового сезона, который длится месяц, рыбаки могут добыть около 400 тонн этого вида рыбы, - прогнозируют специалисты.

В соцсетях пишут также, что на калининградских рынках корюшку можно купить по цене, сравнимой с букетом тюльпанов на 8 Марта: от 240 до 500 рублей за килограмм.

Ранее калининградские эксперты не исключали, что в этом году богатого улова корюшки может и не быть. Подробности - здесь.