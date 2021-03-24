«Балтика» в домашнем матче проиграла «Оренбургу»

Преданный болельщик всегда верит в победу любимой команды. Фото: Александр КАТЕРУША

«Балтика» в домашнем матче уступила «Оренбургу». Об этом сообщили в ФК «Балтика».

- На 3 минуте футболисты «Оренбурга» убежали в контратаку и Денис Ткачук открыл счет в матче. На 41 минуте Александр Нойок реализовал штрафной удар и удвоил преимущество гостей. Ильнур Альшин на 70 минуте отквитал один мяч, подставив ногу под мощный прострел Максима Кузьмина, - перечислили авторов голов в клубе. Футболисты благодарят болельщикам, которые «пришли на стадион поддержать команду».

- Мы гордимся вами и продолжим борьбу за выход в РПЛ, - обращаются игроки к преданным фанатам.

В турнирной таблице «Оренбург» занимает второе место, «Балтика» - шестое.