Калининград вошел в топ-10 регионов для санаторного отдыха с кешбэком

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов России для отдыха и лечения в санаториях по программе туристического кешбэка, не включая южные курорты страны.

В топ-5 популярных регионов вошли Московская область, Алтайский край (Белокуриха), Республика Татарстан, Тюменская область и Республика Карелия. В первую десятку регионов для отдыха в санаториях по кешбэку также вошли Калининградская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Самарская область.

В санаториях Калининградской области на отдых и лечение в санаториях по программе кешбэка потратят, в среднем, 4120 рублей в сутки.

Дешевле всего в первой десятке санаторных отдых обойдется в санаториях Татарстана, в среднем, 2750 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дороже всего - в Ленинградской области (в среднем, 4300 рублей) и Алтайском крае (4150 рублей).