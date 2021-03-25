В Черняховске уволенный таксист протаранил ворота автопарка и поджег машину

В Черняховске полицейские раскрыли поджог автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью злоумышленник протаранил ночью ворота автопарка, припарковал транспортное средство возле офиса и поджег автомобиль. Огонь едва не перекинулся на здание, но был вовремя потушен прибывшими на вызов пожарными.

Как установили полицейские, за рулем находился недавно уволенный 37-летний работник автопредприятия. После инцидента мужчина стал скрываться, однако его выследили и задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

«По одной из версий, мотивом совершения преступления было желание отомстить владельцу фирмы, который потребовал вернуть переданную во временное пользование машину. Задержанный помещен в следственный изолятор, расследование продолжается», - отметили в пресс-службе УМВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».