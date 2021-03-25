Приставы заставили калининградца устроиться на работу, чтобы платить алименты

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В Нестеровском районе судебные приставы побудили должника устроиться на работу, чтобы выплачивать алименты детям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина длительное время не выплачивал алименты на содержание трех несовершеннолетних дочерей. В результате накопился долг в размере 1,5 млн рублей. При этом, горе-отец нигде не работал и у него не было имущество, котором можно было взыскать. Не помогли и исправительные работы, к которым его приговорили за неуплату алиментов.

Чтобы побудить горожанина к содержанию детей, судебный пристав-исполнитель вручила ему требование о трудоустройстве. Также она разъяснила, что если мужчина не начнет выплачивать алименты, то снова будет привлечен к уголовной ответственности.

Осознав, что на этот раз может лишиться свободы, должник нашел работу и начал вносить деньги в счет погашения задолженности по алиментам.