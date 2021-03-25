Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 марта 2021 12:05

В Калининграде сформируют добровольные казачьи дружины

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде будут сформированы добровольные казачьи дружины, которые займутся охраной общественного порядка. Об этом шла речь на заседании рабочей группы Общественного совета при главе города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо охраны общественного порядка, казаки будут укреплять гражданское единство и гармонизировать межнациональные отношения, противодействовать экстремизму и терроризму, популяризировать здоровый образ жизни.

Кроме этого, в 2021 году особое внимание будет уделено просветительской деятельности.