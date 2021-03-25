13 пенсионеров, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 3 случая пневмонии и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
-13 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника санаториев;
- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся школ (школа 56 Калининград, Полесская Школа, лицей 5 Советска);
- студент ( Калининградский бизнес-колледж);
- 14 неработающих.