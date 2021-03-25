13 пенсионеров, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 3 случая пневмонии и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

-13 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 3 работника предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника санаториев;

- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся школ (школа 56 Калининград, Полесская Школа, лицей 5 Советска);

- студент ( Калининградский бизнес-колледж);

- 14 неработающих.