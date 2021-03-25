Саперы Балтфлота обезвредили за сутки 55 снарядов времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

За сутки военные саперы обезвредили в Калининградской области 55 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

49 артиллерийских снарядов были обнаружены в лесном массиве в районе гаражного общества «Автобокс» в Балтийске. Еще шесть боеприпасов – артиллерийские снаряды, мины и граната нашли в лесополосе у поселка Дивное-Новое Нестеровского района. Все боеприпасы были вывезены на флотские полигоны для дальнейшего уничтожения.

С начала 2021 года специалисты групп разминирования инженерного полка обезвредили около 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.