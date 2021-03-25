В федеральном телеэфире Калининград назвали «Каликом»: соцсети ответили жестко

Хомлинам тоже не понравился сюжет про родной город. Фото: Александр КАТЕРУША

Телезрители обратили внимание на заставку программы «Четыре свадьбы», которая выходит на программе «Пятница». В программе девушки и парни ищут свою судьбу и в очередном выпуске решили найти ее в Калининграде.

«Мы в городе Калининграде, или, как ласково называют его местные жители, - Калике», - с таких слов начинается программа.

Калининградские соцсети весьма бурно отреагировали на такое смелое начало.

«Какой еще к чертям Калик?» - вопрошает Надежда Рябышева.

«Вообще-то всю жизнь мы ласково называли свой город Кёнигом, а Калик – это изобретение понаехавших», - пишет пользователь под ником Век Свободы.

«Ок, я понаехавшая, живу здесь 7 лет всего-то. НО! НИ-КОГ-ДА не называю свой город этим мерзким словом «калик»! – пишет

«Калик - это то, что вам мамка, или жена варит в кастрюле на завтрак. КЁНИГ - был, есть и будет всегда!» - обращается к сценаристам телепрограммы Веселый К.

«Как раз местные его так и не называют», - отмечает Лиса Патрикеевна.

«Что за дурацкое название? Никто так ласково город не называет!» - продолжает тему Марина Занзибарская.

«Каждый, уважающий себя Калининградец и любящий свой город, никогда не произнесет «Калик», - пишет Светлана Мастерских.

«Да, есть такое слово – Калик. Но говорят так только, чтобы унизить – и город, и его обитателей», - высказывается Маттисон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Калининград вошел в топ-5 городов, куда хотели бы переехать жители России

Калининградская область сегодня стала крайне привлекательным местом не только для туристов, но и для переселенцев. Накануне сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие города больше всего привлекают жителей России для переезда, и какие главные плюсы в них они выделяют (подробности).