Дождались: на выходных в Калининграде потеплеет до +17 градусов

. Фото: Александр Подгорчук

Если сбудутся самые оптимистичные прогнозы синоптиков, нас ждут необычайно теплые выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, значительный рост температуры ожидается в Калининграде уже в пятницу. Завтра столбики термометров должны подняться до отметки +14 градусов.

Пик нынешнего потепления придется на субботу. Синоптики ожидают до +15..+17 градусов. Ближе к вечеру небо затянет тучами, усилится ветер (до 15 метров в секунду) и начнется ливень.

Дожди продолжатся в воскресенье. Температура в последний день недели окажется не такой высокой, как накануне. За окном будет +8..+10 градусов