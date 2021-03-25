В Калининграде постоянный клиент обокрал барбершоп

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в крупной краже из барбершопа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 19-летний калининградец ночью вскрыл дверь и проник в парикмахерскую, из которой вынес 30 флаконов мужских духов, а также диски от игровой приставки и кофе. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В полиции рассказали что вор ранее неоднократно подстригался в этом заведении. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.