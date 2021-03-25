В Калининградскую область рвался испанец с топором

Кроме топора, испанец имел при себе нож и пневматический пистолет. Фото: Польский культурный центр

Во вторник, 23 марта наряд польской пограничной стражи засек направлявшегося в сторону российской границы неизвестного. Заметив интерес к себе со стороны пограничников, тот попытался скрыться, но после недолгой погони был задержан уже на последних метрах польской территории.

- Как выяснилось, это был 42-летний гражданин Испании, - сообщает Польский культурный центр в Калининграде. - В его просторном рюкзаке нашли пневматическое оружие, два охотничьих ножа, топор, рацию, ноутбук, флешку, мобильный телефон, палатку, спальный мешок и личные вещи, облегчающие путешествие в экстремальных условиях. Кроме того, при задержанной обнаружили валюту: доллары США, австралийские доллары, британские фунты, японские иены, исландские кроны. Оказалось, испанец прибыл из Австрии транзитом через Германию. Сам он заявил, что путешествует по всему миру, предъявив в доказательство паспорт со штампами Австралии, Арабских Эмиратов, Таиланда и Марокко. И горячо желает узнать как выглядит Россия, а заодно ознакомиться с повседневной жизнью простых россиян.

- На этот раз все закончилось предупреждением, - добавили в Польском культурном центре. – Испанский путешественник вместо России поехал в Мальборк, а оттуда отправился в обратный путь домой.