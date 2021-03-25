В конце апреля стартуют чартерные рейсы из Калининграда в Стамбул

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С 22 апреля планируется запустить чартерные рейсы из Калининграда в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы планируется выполнять два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Напомним, с 21 марта стартовала чартерная программа по маршруту Калининград-Анталья, которую выполняет Royal Flight, совместно с туроператорами Coral Travel и Sunmar.

До 22 апреля рейсы будут выполняться один раз в неделю, с 22 апреля частота вылетов увеличится до 2-х раз в неделю, по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном лайнере Boeing 767-300 в компоновке 330 пассажирских кресел.