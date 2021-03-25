Полицейские задержали в Калининграде серийного квартирного вора

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 36-летний горожанин обворовывал квартиры по утрам, когда хозяева уходили на работу.

«Вскрывая окна на первых этажах домов, он залезал в квартиры и похищал деньги и драгоценности. Так в одной из квартир мужчина похитил золотые украшения на 90 тысяч рублей, а в другой его добычей стал ноутбук, принадлежащий школьнику», - рассказали в полиции.

Подозревают задержанного и в грабеже мобильного телефона из квартиры на улице Краснохолмской.

По предварительным данным он причастен к трем квартирным кражам. Сейчас устанавливаются причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.